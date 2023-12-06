Λογαριασμός
Σε 67 προληπτικές προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την πορεία το πρωί στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Νωρίτερα, ομάδα ατόμων που αποκόπηκε από την πορεία προκάλεσε φθορές σε ακυρωτικά μηχανήματα και εκδοτήρια εισιτηρίων, στο σταθμό του Μετρό στην Ομόνοια

Αστυνομία - Επέτειος δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Σε 67 προληπτικές προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά την πορεία το πρωί που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τα 15 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Καθόλη τη διάρκεια της πορείας, η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή ωστόσο, δεν έλειψαν οι ζημιές στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια μετά το τέλος της πορείας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια και κάμερες.

Γρηγοροπουλος

