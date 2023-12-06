Σε 67 προληπτικές προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά την πορεία το πρωί που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τα 15 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Καθόλη τη διάρκεια της πορείας, η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή ωστόσο, δεν έλειψαν οι ζημιές στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια μετά το τέλος της πορείας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια και κάμερες.

Πηγή: skai.gr

