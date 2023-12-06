Νέο ατύχημα με πατίνι στην Εύβοια: Φρέναρε απότομα και εκτοξεύθηκε

Κίνδυνος ακόμα και για τους ίδιους τους πολίτες που επιμέλεγουν να χρησιμοποιήσουν πατίνια αποτελεί η κίνηση σε πολυσύχνατους δρόμους της Εύβοιας αφού χαρακτηριστικά χθες, πανικός επικράτησε στον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Αβάντων στη Χαλκίδα όταν κοπέλα που οδηγούσε το πατίνι της, φρέναρε απότομα και εκτοξεύθηκε καθώς έφηβος πεζός πετάχτηκε απότομα μπροστά της και την ανάγκασε να ανακόψει πορεία.

Το κορίτσι «έφυγε στον αέρα» και προσγειώθηκε λίγα μέτρα πιο μακριά στον πεζόδρομο με αποτέλεσμα στο σημείο να επικρατήσει πανικός και πλήθος σοκαρισμένων πολιτών να σπεύδει για βοήθεια φοβούμενο για τα χειρότερα αφού όπως αναφέρουν ενδεικτικά μάρτυρες του συμβάντος στο evima.gr, το ατύχημα φάνηκε τόσο σοβαρό και η πτώση της αναβάτιδας τόσο σφοδρή που ορισμένοι πίστεψαν πως θα μπορούσε και να έχει σκοτωθεί.

Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά με αμυχές στα χέρια και στα πόδια.

Πάντως, σε δρόμο… μετ’ εμποδίων έχει εξελιχθεί μια απλή βόλτα στην Χαλκίδα αφού η πρωτεύουσα της Εύβοιας έχει μετατραπεί σε μια απέραντη πίστα… πατινιών.

Τι κι αν εδώ και μήνες έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία τους στην κεντρική αγορά όπου στεγάζονται όλα τα εμπορικά μαγαζιά στην Αβάντων και η κίνηση πεζών είναι αυξημένη;

Oι ‘πατινίστας’ συνεχίζουν απτόητοι να αλωνίζουν παντού, κάθε ώρα και στιγμή, οδηγώντας μάλιστα τα πατίνια τους με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες μέσα στον κόσμο.

Καθημερινά η αστυνομιά, κινείται με ποδήλατα στον πεζόδρομο της Αβάντων και κόβει πρόστιμα σε δεκάδες κατόχους οι οποίοι όμως δεν δείχνουν να πτοούνται και συνεχίζουν να κάνουν τις βόλτες τους προκαλώντας αναστάτωση στους συμπολίτες τους.

Σε κάθε περίπτωση, η οδηγική τους συμπεριφορά αυτή, η μάλλον η έλλειψη της, θέτει σε κίνδυνο τόσο τους πεζούς όσο και τους ίδιους αφού πλείστες όσες είναι οι περιπτώσεις τροχαίων με πατίνια, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θανάτους.

Yπενθυμίζεται πως οι περιορισμοί στη Χαλκίδα για τα ποδήλατα και τα πατίνια στο κέντρο της πόλης αποφασίστηκαν την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων.

