Ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητών, εκπαιδευτικών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η πορεία κατέληξε στην Ομόνοια λίγο μετά τις 14:00.

Καθόλη τη διάρκεια της πορείας, η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή ωστόσο, δεν έλειψαν οι ζημιές στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια μετά το τέλος της πορείας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια και κάμερες.

Μετά το τέλος της πορείας η δρόμοι δίνονται σταδιακά και πάλι στην κυκλοφορία.

Στο Σύνταγμα η πορεία

Νωρίτερα, λόγω των συγκεντρώσεων είχαν πραγματοποιηθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στις 18:00 το απόγευμα υπάρχει το δεύτερο κάλεσμα από συλλογικότητες, σωματεία, φορείς πάλι στα Προπύλαια.

