Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Ζημιές στο μετρό της Ομόνοιας (Βίντεο, φωτογραφίες)

Ολοκληρώθηκε η πορεία λίγο μετά τις 14:00 φτάνοντας στην Ομόνοια- Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στον σταθμό του μετρό

UPDATE: 14:23
Γρηγορόπουλος πορεία

Ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητών, εκπαιδευτικών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η πορεία κατέληξε στην Ομόνοια λίγο μετά τις 14:00.

Καθόλη τη διάρκεια της πορείας, η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή ωστόσο, δεν έλειψαν οι ζημιές στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια μετά το τέλος της πορείας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια και κάμερες.

Ομόνοια

Ομόνοια

Ομόνοια

Μετά το τέλος της πορείας η δρόμοι δίνονται σταδιακά και πάλι στην κυκλοφορία. 

Στο Σύνταγμα η πορεία

πορεία

Πορεία

Νωρίτερα, λόγω των συγκεντρώσεων είχαν πραγματοποιηθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. 

αστυνομία

Στις 18:00 το απόγευμα υπάρχει το δεύτερο κάλεσμα από συλλογικότητες, σωματεία, φορείς πάλι στα Προπύλαια.

Γρηγοροπουλος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος Πορεία Προπύλαια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark