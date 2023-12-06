Χωρίς ταξί και αύριο η Αθήνα

Χωρίς ταξί θα είναι και αύριο η Αθήνα καθώς όπως ανακοίνωσε ο Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, η απεργία των ταξί στην Αττική συνεχίζεται και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

Eιδικότερα θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

«Το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο το βράδυ και έχει προγραμματιστεί νέα πορεία με ταξί» σημειώνει ο ΣΑΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.