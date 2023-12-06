Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ταξί και αύριο η Αθήνα

«Το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο το βράδυ και έχει προγραμματιστεί νέα πορεία με ταξί» σημειώνει ο ΣΑΤΑ.

Χωρίς ταξί και αύριο η Αθήνα

Χωρίς ταξί θα είναι και αύριο η Αθήνα καθώς όπως ανακοίνωσε ο Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, η απεργία των ταξί στην Αττική συνεχίζεται και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

Eιδικότερα θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

«Το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο το βράδυ και έχει προγραμματιστεί νέα πορεία με ταξί» σημειώνει ο ΣΑΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταξί απεργία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark