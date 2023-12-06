Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στην Αθήνα λόγω των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες σήμερα για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

​Σε 47 προληπτικές προσαγωγές έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή στο κέντρο Αθήνας.

Καθόλη τη διάρκεια της πορείας το πρωί, η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή ωστόσο, δεν έλειψαν οι ζημιές στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια μετά το τέλος της πορείας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια και κάμερες.

Επί ποδός βρίσκονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας περίπου 4.000 αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας ενώ πραγματοποιούνται και προληπτικοί έλεγχοι. Παράλληλα από νωρίς πετάει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ καθώς και drones, που δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Παράλληλα σε ετοιμότητα θα είναι και τα οχήματα εκτόξευσης νερού της Αστυνομίας, οι «Αίαντες», ενώ αυξημένη θα είναι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων γύρω από τα Εξάρχεια.

Επίσης, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Από το πρωί πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις για την τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Νωρίτερα το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητών, εκπαιδευτικών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων. Στις 18:00 υπάρχει κάλεσμα από συλλογικότητες, σωματεία και φορείς πάλι στα Προπύλαια.

Οι αστυνομικοί φραγμοί και οι περιπολίες καθορίζονται ανάλογα με τα δρομολόγια των συγκεντρώσεων - πορειών.

Ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 18:00 μέχρι νεωτέρας.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση (15) ετών από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η Αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί που θα συμμετέχουν στα μέτρα θα φορούν κάμερες στις στολές τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αποφασίστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (κάμερες χειρός) και την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων/Δ.Α.Α. (κάμερες που εφαρμόζουν στο σώμα – body worn cameras), κατά την υλοποίηση από στελέχη των Υπηρεσιών τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο πλαίσιο δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και πορειών στην περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από τις οδούς/λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Σουρή – Ναυάρχου Νικοδήμου – Αδριανού – Δεξίππου – Άρεως – πλατεία Μοναστηρακίου – Ερμού – πλατεία Αγίων Ασωμάτων – Π. Τσαλδάρη – Μενάνδρου – Μάρνης – Αριστοτέλους – Κοδριγκτώνος – Ευελπίδων – Ανδρέα Μουστοξύδη – Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας], από την 06:00 ώρα της Τετάρτης 06/12/2023 έως την 06:00 ώρα της Πέμπτης 0712/2023».

