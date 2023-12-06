Στην υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του οικισμού 80 εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών μεταξύ του διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρου Πρωτοψάλτη και εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρίας, παρέστη σήμερα, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Το «παρών» έδωσαν ο βουλευτής Γρεβενών, Γιάννης Γιάτσιος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, τοπικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με την υπογραφή της σύμβασης, ξεκινούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση ενός πολύπαθου έργου, που παρέμεινε ημιτελές από το 2009. Η νέα διοίκηση της ΔΥΠΑ, το 2019, έθεσε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Με τη σύσταση ομάδας μελέτης και με την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, προχώρησε η δημοπράτηση του έργου, ώστε, μετά από αρκετά χρόνια αναμονής, οι δικαιούχοι να αποκτήσουν το σπίτι που δικαιούνται».

Με την ολοκλήρωση του έργου, προϋπολογισμού 6.227.308 ευρώ, ο οικισμός θα παραδοθεί στους δικαιούχους πλήρης και λειτουργικός, ενώ, παράλληλα, με την κατασκευή του, θα εκκινήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των κληρούχων, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι τους.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που σήμερα παρευρίσκομαι στην υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου των 80 εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2003, σταμάτησε το 2009 και, έως το 2019, δεν ευοδώθηκε καμία προσπάθεια, ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση των εργασιών. Χάρη στη διοίκηση της ΔΥΠΑ και τον δραστήριο διοικητή της, Σπύρο Πρωτοψάλτη, η ολοκλήρωση του έργου τέθηκε σε προτεραιότητα και, έτσι, σήμερα, βρισκόμαστε εδώ. Σύντομα, παράλληλα με την κατασκευή του, θα ξεκινήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των κληρούχων, για να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι τους. Όπως έχω πει πολλές φορές, είμαστε στην πολιτική, για να είμαστε χρήσιμοι στους συμπολίτες μας και να λύνουμε τα προβλήματά τους».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε: «Οι εκκρεμότητες, που κληρονομήσαμε από τον τέως ΟΕΚ, θα κλείσουν, η ταλαιπωρία των πολιτών, για την οποία ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους της πολιτείας, θα λάβει τέλος και θα αποκτήσουν τελικά το σπίτι που δικαιούνται. Το έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της ΔΥΠΑ και, μετά τις εργατικές κατοικίες στην Κέρκυρα και στην Ελευσίνα, προχωράμε προς την ολοκλήρωση και του οικισμού στην Κυρακαλή. Εδώ σε λίγο καιρό, σε αυτόν τον ημιτελή οικισμό θα υπάρξουν κατοικίες, που θα γεμίσουν με ζωή και χαμόγελα».

Πηγή: skai.gr

