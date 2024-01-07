Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στη χώρα: Τα κλειστά σχολεία και ο καιρός

Μια νεκρή είναι ο τραγικός απολογισμός από το σαρωτικό πέρασμα της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε τη δυτική Ελλάδα και μεγάλο τμήμα της χώρας.

Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα που βγήκαν στη στεριά στην Κυπαρισσία.

Στην Ηλεία ένα βαρύ φορτηγό ανατράπηκε από τους ανέμους.

Δυνατό μπουρίνι εκδηλώθηκε και στην Αθήνα.

Στην Πάτρα, περίπου στις 10 η ώρα οι άνεμοι δυνάμωσαν τόσο έντονα, που θύμισαν θύελλες.

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Ηλεία.

Στην παραλία της Σπιάντζας, από τον ανεμοστρόβιλο διαλύθηκαν οι στέγες των σπιτιών.

Δεν έμεινε τίποτα απολύτως και η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο σήμερα.

Στον Πύργο οι ουρανοί άνοιξαν και οι δυνατοί άνεμοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο.

Αναποδογύρισαν ακόμα και φορτηγό που ζυγίζει πάνω από 4 τόνους.

Σε επιχείρηση με μάρμαρα στην οδο Αλφειού, ο χώρος καταστράφηκε από τους δυνατούς ανέμους.

Την ίδια στιγμή οι θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν χθες το βράδυ την πρωτεύουσα του νομου Ηλείας σήκωσαν μεχρι και μάρμαρα τα οποία ζυγίζουν μισό τόνο.

Λόγω των ισχυρών ανέμων και της φουρτουνιασμένης θάλασσας, η παραλία στην Κουρούτσα γέμισε αφρούς.

Η εικόνα στην Αθήνα

Η κακοκαρία χτύπησε και τα βόρεια προάστια της Αθήνας και η πλατεία της Φιλοθέης μετατράπηκε σε ένα βουνό από κορμούς δέντρων.

Η κακοκαιρία άφησε εικόνες απόλυτου χάους άφησε η κακοκαιρία στην περιοχή όπου μέσα σε λίγα λεπτά ξερίζωσε το μεγαλύτεορ μέρος των δέντρων στην πλατεία Σιαδίμα.

Οι δυνατοί άνεμοι τρομοκράτησαν τους μόνιμους κατοίκους.

Στη 1:15 τα ξημερώματα στο Ψυχικο ξεκίνησαν να πέφτουν πολύ χοντρά κλαδιά.

Οι δυνατοί σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν τα πάντα ακόμη και ένα δέντρο που βρισκόταν πίσω από τον κορμό, από τη ρίζα, περίπου 2 τόνων.

Μεγάλες οι ζημιές και τον φάρο Ψυχικού όπου κεραυνός χτύπησε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Στην καλλιθέα καταστράφηκαν αυτοκίνητα.

Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Χαριλάου, δέκα λεπτά ήταν αρκετά για να ξεριζωθούν ακόμη 3 δέντρα καταστρέφοντας τα κάγκελα από σχολείο της πειροχής.

Τεράστιοι όγκοι νερού έπεσαν στην πόλη.

Στην περιοχή της Θεσσαλίας η πυροσβεστική δέχθηκε 15 κλήσεις εκ των οποίων οι 10 ήταν για κοπές δέντρων.

Πάργα

Ο πεζόδρομος της Πάργας έγινε ένα με την θάλασσα και τα νερά από τα κύματα έφτασαν μέσα στα καταστήματα που λειτουργούν στην παραλιακή.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Αυριο Δευτέρα θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό αιγαίο.

Οι άνεμοι στην αρχή της ημέρας στο αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ , από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν και η θεμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ωστόσο από την Τρίτη καθώς θα επικρατήσουν βοριάδες η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και την Τετάρτη φαίνεται πως θα είναι η πιο κρύα μέρα της εβδομάδας.

Ήδη κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιήσαν αυτοψία σε περιοχές κυρίως της δυτικής Ελλάδας και κατέγραψαν τις καταστροφές.

Κλειστά σχολεία

Η επιδείνωση του καιρού έχει ως αποτέλεσμα πολλά σχολεία να αποφασιστεί να παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, λόγω της επιδείνωσης του καιρού, τα σχολεία που δε θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα (8/1/24) είναι:

–Στη Ζάκυνθο. Όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί με απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου κ. Γεωργίου Στασινόπουλου.

Η αναστολή λειτουργίας τους αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί μας τα τελευταία 24ωρα, προκειμένου οι σχολικές μονάδες στο σύνολο τους να ελεγχθούν για τυχόν φθορές.

– Στη Λέσβο, το Δημοτικό σχολείο Μολύβου θα είναι κλειστό λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν στο σχολείο στη στέγη του από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

–Στην Πυλαία, όπου σύμφωνα με το voria.gr λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων και της πτώσης δένδρων στην περίφραξη των σχολείων 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας και 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας και κυρίως λόγω της καταστροφής των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου.

Στις 485 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 485 κλήσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι σήμερα στις 18:00.

Οι περισσότερες κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων και παροχές βοήθειας.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής 196 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 102 κοπές δέντρων και 41 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 101 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 56 κοπές δέντρων και 9 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 45 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 37 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 32 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 37 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 5 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου 11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων, 2 αντλήσεις υδάτων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 3 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Κρήτης 2 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 1 κοπή δέντρου και 1 άντληση υδάτων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 07 Ιανουαρίου 2024 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

κατά περιόδους θα επηρεάσουν τη Θράκη και πιθανώς την ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής και μετά.

Πηγή: skai.gr

