Βαριά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας παραδόθηκε, μετά την ολοκλήρωση επιχείρησης διάσωσης, 38χρονος κυνηγός που νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής έπεσε σε δύσβατη χαράδρα πλησίον της Σπηλιάς Κισσάβου και αυτοτραυματίστηκε με το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ειδικό ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης μετέφερε τον τραυματία μετά τις 5 μ.μ. στην 110 Πτέρυγα Μάχης κι από εκεί διακομίσθηκε για το εφημερεύον νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

«Νωρίς το μεσημέρι, σήμερα Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τραυματισμό άνδρα, σε δύσβατη περιοχή πλησίον του οικισμού Σπηλιά της Δ.Ε. Νέσσωνος Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 14 πυροσβέστες του 1ου και 3ου ΠΣ Λάρισας καθώς και της Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Μετά από έρευνες, οι Πυροσβέστες, με την παρουσία ιδιωτών, εντόπισαν τον άνδρα, βαριά τραυματισμένο, πλησίον του οικισμού Σπηλιά της Δ.Ε. Νέσσωνος Λάρισας.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ, οι Πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες, σήμερα Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.»

Υπενθυμίζεται πως ο τραυματισμός του ατόμου -μέλους ομάδας κυνηγών- φέρεται να προκλήθηκε μετά την πτώση και την εκπυρσοκρότηση του πυροβόλου.

Μάρτυρες ενός απίστευτου γεγονότος, οι υπόλοιποι κυνηγοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τον άτυχο άνδρα μέσω ασυρμάτου διαπιστώνοντας τελικά πως είναι ζωντανός και έχει δέσει πρόχειρα το τραύμα του στον βραχίονα.

Ο άνδρας κατάγεται από χωριό της Λάρισας.

