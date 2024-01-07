Κακοκαιρία στην Δυτική Ελλάδα: Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο όγκο βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής έχουν σημειωθεί στη Δυτική Ελλάδα από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 06/01 έως το απόγευμα της Κυριακής 07/01 και ενώ οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 08/01.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 07/01 έχει σημειωθεί στους μετεωρολογικούς σταθμούς στα Θεοδώριανα Άρτας και στο Ζωτικό Ιωαννίνων και είναι ίσο με 184 mm.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 06/01 και έως τις 17:00 της Κυριακής 07/01.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.