Ζάκυνθος: Κλειστά όλα τα σχολεία αύριο εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων

Κλειστές θα παραμείνουν την Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024 όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί με απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου κ. Γεωργίου Στασινόπουλου.

Η αναστολή λειτουργίας τους αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί τα τελευταία 24ωρα, προκειμένου οι σχολικές μονάδες στο σύνολο τους να ελεγχθούν για τυχόν φθορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

