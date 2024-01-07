Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε σπίτι στη Σαλαμίνα

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε σπίτι στη Σαλαμίνα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε σπίτι στην οδό Ρεθύμνου στα Βασιλικά Σαλαμίνας από την Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του το πυροσβεστικό σώμα, εντός του σπιτιού εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία όμως είχε κατασβεσθεί πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, που ειδοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαλαμίνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark