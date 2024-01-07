Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε σπίτι στη Σαλαμίνα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε σπίτι στην οδό Ρεθύμνου στα Βασιλικά Σαλαμίνας από την Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του το πυροσβεστικό σώμα, εντός του σπιτιού εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία όμως είχε κατασβεσθεί πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, που ειδοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε οικία, στα Βασιλικά Σαλαμίνας. https://t.co/iT9OmTI2D9 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 7, 2024

Πηγή: skai.gr

