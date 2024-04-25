Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 25 Απριλίου 1974 - Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Υπήρξε το κίνημα που έβαλε οριστικό τέλος στη φασιστική δικτατορία Σαλαζάρ στην Πορτογαλία

Σαν σήμερα

  • 1719 ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

Σαν σήμερα

Ο Ροβινσώνας Κρούσος παίρνει «σάρκα και οστά» μέσα από την πένα του Άγγλου συγγραφέα Ντάνιελ Ντεφόε.

  • 1859  ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ

Σαν σήμερα

Αρχίζουν οι εργασίες για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ.

  • 1953  ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΡΙΚ ΚΑΙ ΤΖΕΙΜΣ ΓΟΥΟΤΣΟΝ

Σαν σήμερα

Οι επιστήμονες Φράνσις Κρικ και Τζέιμς Γουότσον δημοσιεύουν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη χημική δομή του DNA. Για την ανακάλυψή τους αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, θα τιμηθούν με το βραβείο Νόμπελ το 1962.

  • 1974  Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ

Σαν σήμερα

Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία. Οι στρατιωτικοί εγκαθιδρύουν και πάλι τη Δημοκρατία, έπειτα από μισό αιώνα δικτατορίας.

  • 1994  ΠΕΘΑΝΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Σαν σήμερα

Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. 
 

