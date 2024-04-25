1719 ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

Ο Ροβινσώνας Κρούσος παίρνει «σάρκα και οστά» μέσα από την πένα του Άγγλου συγγραφέα Ντάνιελ Ντεφόε.

1859 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ

Αρχίζουν οι εργασίες για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ.

1953 ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΡΙΚ ΚΑΙ ΤΖΕΙΜΣ ΓΟΥΟΤΣΟΝ

Οι επιστήμονες Φράνσις Κρικ και Τζέιμς Γουότσον δημοσιεύουν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη χημική δομή του DNA. Για την ανακάλυψή τους αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, θα τιμηθούν με το βραβείο Νόμπελ το 1962.

1974 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ

Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία. Οι στρατιωτικοί εγκαθιδρύουν και πάλι τη Δημοκρατία, έπειτα από μισό αιώνα δικτατορίας.

1994 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.



