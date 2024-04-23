1821 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ

Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις υπό τους Δυοβουνιώτη, Πανουργιά και Διάκο αντιμετωπίζουν στη γέφυρα της Αλαμάνας (περιοχή Θερμοπυλών) τις υπέρτερες οθωμανικές ορδές του Ομέρ Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ και ηττώνται.

1827 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Δευτερόλεπτα προτού υποκύψει στο μοιραίο χτύπημα που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε από «φίλιο» χέρι.

1882 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ

Αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου.

1998 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Κωνσταντίνος Καραμανλής, από τους κορυφαίους νεοέλληνες πολιτικούς, που διατέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2010 ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Η Ελλάδα ζητά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελλόριζο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

