Σαν σήμερα: 23 Απριλίου 2010 - Διάγγελμα Παπανδρέου από το Καστελλόριζο - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοινώνει από το Καστελλόριζο το αίτημα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης   

Σαν σήμερα

  • 1821  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ

Σαν σήμερα

Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις υπό τους Δυοβουνιώτη, Πανουργιά και Διάκο αντιμετωπίζουν στη γέφυρα της Αλαμάνας (περιοχή Θερμοπυλών) τις υπέρτερες οθωμανικές ορδές του Ομέρ Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ και ηττώνται.

  • 1827 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Σαν σήμερα

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Δευτερόλεπτα προτού υποκύψει στο μοιραίο χτύπημα που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε από «φίλιο» χέρι. 

  • 1882  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ

Σαν σήμερα

Αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου.

  • 1998  ΠΕΘΑΝΕ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Σαν σήμερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής, από τους κορυφαίους νεοέλληνες πολιτικούς, που διατέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

  • 2010  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Σαν σήμερα

Η Ελλάδα ζητά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελλόριζο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

