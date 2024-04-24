Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 24 Απριλίου 1915 - Η Γενοκτονία των Αρμενίων - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ως έναρξη της Αρμενικής Γενοκτονίας συμβολικά θεωρείται η 24η Απριλίου του 1915, όταν η ηγεσία της Αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένιοι της Πόλης απαγχονίστηκαν

Σαν σήμερα

  • 1915  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Σαν σήμερα

Οι Νεότουρκοι συλλαμβάνουν 200 εξέχοντες Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης. Αρχή της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που στοίχισε τη ζωή σε 1,5 εκατ. ανθρώπους έως το 1923.

  • 1967  ΣΥΝΤΡΙΒΗ «ΣΟΓΙΟΥΖ 1»

Σαν σήμερα

Το διαστημόπλοιο «Σογιούζ 1» συντρίβεται κατά την επιστροφή του στη Γη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κοσμοναύτης Βλαντίμιρ Κομαρόφ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαστημικής αποστολής.

  • 2004  ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ

Σαν σήμερα

Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού τίθεται σε δύο χωριστά δημοψηφίσματα στη μεγαλόνησο και απορρίπτεται από τους Ελληνοκυπρίους. Κατά του σχεδίου τάσσεται το 75,83% έναντι 24,17% των υποστηρικτών του. Αντίθετα, στα κατεχόμενα, «ναι» ψηφίζει το 64,91% των Τουρκοκυπρίων, «όχι» το 35,01%.

  • 2010  ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Σαν σήμερα

Διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σαν Σήμερα Γενοκτονία των Αρμενίων
