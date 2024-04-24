-
1915 ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
Οι Νεότουρκοι συλλαμβάνουν 200 εξέχοντες Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης. Αρχή της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που στοίχισε τη ζωή σε 1,5 εκατ. ανθρώπους έως το 1923.
1967 ΣΥΝΤΡΙΒΗ «ΣΟΓΙΟΥΖ 1»
Το διαστημόπλοιο «Σογιούζ 1» συντρίβεται κατά την επιστροφή του στη Γη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κοσμοναύτης Βλαντίμιρ Κομαρόφ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαστημικής αποστολής.
2004 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ
Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού τίθεται σε δύο χωριστά δημοψηφίσματα στη μεγαλόνησο και απορρίπτεται από τους Ελληνοκυπρίους. Κατά του σχεδίου τάσσεται το 75,83% έναντι 24,17% των υποστηρικτών του. Αντίθετα, στα κατεχόμενα, «ναι» ψηφίζει το 64,91% των Τουρκοκυπρίων, «όχι» το 35,01%.
2010 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός.
