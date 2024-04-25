Λογαριασμός
Ποιοι δρόμοι έχουν κίνηση αυτή την ώρα

 Ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι

UPDATE: 09:56
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης 

Παραμένουν τα προβλήματα σε δρόμους του λεκανοπεδίου.

Κίνηση παρατηρείται:

  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού
  • στα δύο ρεύματα της Λ. Αθηνών
  • στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
  • στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας
  • στο κέντρο της Αθήνας στις Πειραιώς προς Ομόνοια, Β.Σοφίας προς Βουλή στην και κάθοδο Β. Κωνσταντίνου
TAGS: Κίνηση στους δρόμους Κίνηση στον Κηφισό
