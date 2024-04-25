Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Παραμένουν τα προβλήματα σε δρόμους του λεκανοπεδίου.

Κίνηση παρατηρείται:

στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού

στα δύο ρεύματα της Λ. Αθηνών

στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό

στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας

στο κέντρο της Αθήνας στις Πειραιώς προς Ομόνοια, Β.Σοφίας προς Βουλή στην και κάθοδο Β. Κωνσταντίνου

