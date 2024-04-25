Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Παραμένουν τα προβλήματα σε δρόμους του λεκανοπεδίου.
Κίνηση παρατηρείται:
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού
- στα δύο ρεύματα της Λ. Αθηνών
- στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
- στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας
- στο κέντρο της Αθήνας στις Πειραιώς προς Ομόνοια, Β.Σοφίας προς Βουλή στην και κάθοδο Β. Κωνσταντίνου
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.