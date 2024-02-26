Με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, συναντήθηκε ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρ. Παχατουρίδης

Τον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη υποδέχθηκε σήμερα ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στο γραφείο του στο πάρκο Εμιργκάν, στον Βόσπορο.

Οι δύο δήμαρχοι αναφέρθηκαν στις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Περιστερίου στους τομείς της κλιματικής κρίσης, της τεχνολογίας και της αντιμετώπισης της καθημερινότητας, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και λύσεων.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου χαρακτήρισε τον Ανδρέα Παχατουρίδη έναν εμβληματικό δήμαρχο και, λόγω της εμπειρίας του, ένα μεγάλο αυτοδιοικητικό αδερφό, αναφέροντας ότι περίμενε με ανυπομονησία τη συνάντησή τους. Μάλιστα ζήτησε να μάθει περισσότερα για τις κοινωνικές δράσεις του δήμου Περιστερίου για τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Ο κ. Παχατουρίδης ευχαρίστησε τον κ. Ιμάμογλου για τη στήριξη που δίνει έμπρακτα στην ελληνορθόδοξη κοινότητα και εξήρε το έργο του σε μία πόλη με μεγαλύτερο πληθυσμό από 131 χώρες παγκοσμίως, μία παγκόσμια πρωτεύουσα, σταυροδρόμι πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων. Του ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Είσαι δήμαρχος μιας εμβληματικής πόλης, και το μόνο κόμμα στο οποίο δίνεις αναφορά είναι ο κάθε δημότης της πόλης σου, κανένας άλλος».

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Ιμάμογλου στους επετειακούς εορτασμούς για τα 90 χρόνια του Περιστεριού ως αυτόνομου δήμου.

Μοιραία η συζήτηση στράφηκε και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, έπειτα από ένα μήνα, με τον κ. Ιμάμογλου να έχει ως αντίπαλο τον εκλεκτό του προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ.

Μετά τη συνάντηση, οι δύο δήμαρχοι προχώρησαν στην εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.

Χτες, ο Ανδρέας Παχατουρίδης, και ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος, συνοδευόμενοι από αντιπροσωπεία του δήμου, επισκέφθηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι, προκειμένου να τον προσκαλέσουν στον εορτασμό της 90ης επετείου της πόλης τους.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παχατουρίδης ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη θερμή υποδοχή και τη αποδοχή της πρόσκλησής τους να επισκεφθεί το Περιστέρι - επίσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί όπως είπε εντός του Απριλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ιστορία της πόλης του, που γεννήθηκε ως δήμος Περιστερίου πριν από ενενήντα χρόνια, από τον προσφυγικό συνοικισμό της Ευαγγελίστριας.

Με θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη και ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος και μίλησε για τον σκοπό της επισκέψεώς τους στο Φανάρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.