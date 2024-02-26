Βρέφος από την Ημαθία διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ

Διευκολύνσεις για την γρήγορη διακομιδή βρέφους από την Ημαθία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο παρείχαν μοτοσικλετιστές της ΕΛ.ΑΣ.

Οι μοτοσικλετιστές συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη Σίνδο, μέχρι το νοσοκομείο, μέσω της οδού Εγνατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τελειόμηνο νεογέννητο που παρουσιάζει ελαφρά αναπνευστική δυσχέρεια και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει, μέχρι στιγμής, ανησυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

