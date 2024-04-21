Στα ίχνη της σπείρας που έκλεβε χαλκούς από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης έφτασε η Ελληνική Αστυνομία.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης διακριβώθηκε η δράση ατόμων που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή χαλκού από μετασχηματιστές ΔΕΔΔΗΕ, σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν την 18-4-2024, σε αγροτική περιοχή της Ξάνθης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης, τέσσερις ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων κατά περίπτωση. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένα άγνωστο άτομο – συνεργός τους, κατηγορούμενο για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων για την αποτροπή-καταπολέμηση των κλοπών μετασχηματιστών και καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν οι δράστες να έχουν αφαιρέσει από κοινού με άγνωστο συνεργό τους που αναζητείται, από αγροτική περιοχή της Ξάνθης, 6 πηνία χαλκού από 2 μετασχηματιστές ΔΕΔΔΗΕ, συνολικής αξίας 13.115 ευρώ.

Σε επιχειρούμενο αστυνομικό έλεγχο, οι τρεις εκ των ανωτέρω δραστών αντιστάθηκαν σθεναρά κατά τη σύλληψή τους, ενώ όπως διαπιστώθηκε για την διάπραξη των παραπάνω κλοπών οι δράστες χρησιμοποίησαν Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την 4-4-2024 στο Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων Ξάνθης.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα χαλκού συνολικού βάρους 500 περίπου κιλών των 6 αφαιρεθέντων πηνίων, καθώς επίσης και διαρρηκτικά εργαλεία (κόφτες, κάβουρες, καστάνιες, επαναφορτιζόμενος τροχός, γερμανικά κλειδιά, φακός, συρματόσχοινο, γάντια κ.ά.) που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διάπραξη των κλοπών.

Η ανωτέρω ποσότητα χαλκού καθώς επίσης και το αφαιρεθέν όχημα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανακριτικής έρευνας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης προέκυψε ότι οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από 28-11-2023 έως 18-4-2024, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν τον χαλκό από 66 μετασχηματιστές ΔΕΔΔΗΕ που βρισκόταν σε αγροτικές περιοχές της Ξάνθης και από 1 μετασχηματιστή που βρισκόταν σε περιοχή της Ροδόπης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 405.690 ευρώ, καθώς επίσης και ένα ακόμη Ι.Χ.Φ. από την πόλη της Ξάνθης το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο την 31-3-2023 και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης, για την ταυτοποίηση του συνεργού τους και την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

