Άσκηση «Μίνωας»: Τα σενάρια για σεισμούς 6,4 βαθμών Ρίχτερ σε Χανιά, Ρέθυμνο και 7,2 Ρίχτερ σε Ηράκλειο

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη άσκηση «Μίνωας», τη μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη στην Κρήτη για την αντισεισμική προστασία. Για τη σημαντική αυτή άσκηση αντισεισμικής προστασίας μίλησε στο EΡΤΝews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 6» ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης φυσικών Καταστροφών.

Συμμετέχουν 10 υπουργεία στην άσκηση

«Είναι η μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τη συμμετοχή όλης της Κρήτης, με τη συμμετοχή των κεντρικών φορέων. Συμμετέχουν περίπου δέκα υπουργεία» δήλωσε ο κ. Λέκκας.

Μιλώντας για τη σημαντική αυτή άσκηση ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ διευκρίνισε ότι θα γίνει σε όλη την Κρήτη, στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και στους 24 δήμους της Κρήτης.

«Το σενάριο περιλαμβάνει δύο σεισμούς. Ο πρώτος σεισμός θα εκδηλωθεί τη Δευτέρα μετά τις 10:00 και θα είναι κοντά στα Χανιά με ένα μέγεθος της τάξεως των 6,4 βαθμών. Θα επηρεάσει κυρίως τις περιφερειακές ενότητες των Χανίων και του Ρεθύμνου» εξήγησε ο κ. Λέκκας. Όπως είπε την Τρίτη θα ακολουθήσει ένα δεύτερο σενάριο με σεισμό που θα εκδηλωθεί βόρεια του Ηρακλείου, με ένα μέγεθος της τάξεως των 7,2 βαθμών που θα επηρεάσει όλη την Κρήτη αλλά κυρίως τις περιφερειακές ενότητες του Ηρακλείου και του Λασιθίου».

Και όπως δήλωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Λέκκας η άσκηση συμπεριλαμβάνει 75 επεισόδια, τα οποία συνθέτουν ένα ρεαλιστικό σενάριο. «Είναι περιοχές που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου σεισμού. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει στον ελληνικό χώρο. Θα πάρουν μέρος πάνω από 100.000 – 150.000 άτομα. Περιλαμβάνει όχι μόνο το κύριο πλέγμα του σεναρίου και των επεισοδίων, αλλά ουσιαστικά και οριζόντιες δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στους δήμους και στα 1040 σχολεία της Κρήτης».

Όπως διευκρίνισε τέλος ο κ. Λέκκας στο EΡΤΝews «η άσκηση γίνεται για προληπτικούς λόγους και θα γίνεται σε κάθε περιφέρεια μία φορά το χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανωθούμε συνολικά στην Ελλάδα».

Τα μηνύματα του 112 που θα σταλούν στα κινητά τηλέφωνα

O Δήμος Χανίων γνωστοποιεί ότι τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού με την κωδική ονομασία «ΜΙΝΩΑΣ 2024». Στην εν λόγω άσκηση εμπλέκονται όλες οι Υπηρεσίες / φορείς / εθελοντές πολιτικής προστασίας (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, εθελοντές).

Στο πλαίσιο της άσκησης σε όλους τους κατοίκους του Δήμου και τους επισκέπτες θα σταλούν μηνύματα από το 112 (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), τα οποία θα σηματοδοτήσουν και την έναρξη της άσκησης σεισμού.

Ειδικότερα, στις 22 Απριλίου το μήνυμα 112 θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –22/04/2024 – ΩΡΑ 10:30 – Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου – Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024». ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» – «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION – 22/04/2024– TIME 10:30 – A strong earthquake in the Regional Units of Chania and Rethymno – Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Την 23 Απριλίου 2024 θα αποσταλούν δύο μηνύματα 112 προς όλη την Κρήτη, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Α. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ 10:40 – Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή σε όλη τη Κρήτη. Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» – «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME 10:30 – A very strong earthquake was felt throughout Crete. Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Β. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ …. Σεισμός μεγέθους 7,2 σημειώθηκε με επίκεντρο 30 χλμ. βόρεια του Ηρακλείου. Κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή σας. Απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές. Ακολουθείστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ». -«EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME…. A magnitude 7.2 earthquake occurred with an epicenter 30 km north of Heraklion. Risk of a possible tsunami in your area. Move immediately away from the shores. Please follow the instructions of the local authorities. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα 22/4 οι ακόλουθες Υπηρεσίες του Δήμου, που σχετίζονται με την άσκηση, θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό από τις 10.00 έως τις 11.00:

Υπηρεσίες κεντρικού Δημοτικού Μεγάρου (Κυδωνίας 29)

Υπηρεσίες Μεγάρου Πάνθεον

Υπηρεσίες Γρηγορίου Ε΄

Υπηρεσία Δόμησης

ΔΕΥΑΧ

ΚΕΠ Πλατείας Ελευθερίας (Δικαστηρίων).

Στο πλαίσιο αποφυγής παρερμηνείας, σύγχυσης, πανικού και αντίδρασης ανάλογης ενός πραγματικού συμβάντος σεισμού παρακαλούνται τα ΜΜΕ, οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Με την ευκαιρία της άσκησης όλοι οι δημότες μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου και ειδικότερα στον σύνδεσμο https://www.chania.gr/ta-chania-mou/polprostasia/politikh-prostasia.html για τους χώρους καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό, οι οποίοι έχουν καθορισθεί από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων θα αναρτηθούν αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής της άσκησης, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με την πολιτική προστασία. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία προκύπτει θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

