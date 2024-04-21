Την καταγγελία ότι τις τελευταίες ημέρες - μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της με τη ΝΔ για τις επερχόμενες ευρωεκλογές - δέχεται «χυδαία, ανεξέλεγκτη κ απροκάλυπτη βία» έκανε σήμερα μέσα από τα social media, η Ελεονόρα Μελέτη.

« Με λένε πόρνη, φασίστρια, δολοφόνο, ακατάλληλη μάνα και δεκάδες άλλους σεξιστικούς κ κακοποιητικούς χαρακτηρισμούς, μου εύχονται καρκίνο, ψόφο και δεκάδες άλλες ευφάνταστες κατάρες» αναφέρει στην σοκαριστική ανάρτησή της η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, υποψήφια ευρωβουλευτής.

Η ίδια τονίζει ότι «δεν φοβάται τίποτα και κανέναν» και μένει «όρθια, υγιής, με εκείνους που με ξέρουν, να με στηρίζουν και να μου δίνουν δύναμη, να προχωρήσω παρακάτω βλέποντας μόνο τον στόχο.»

Η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη

«Πριν από 15 -16 χρόνια, διαγνώστηκα ως θύμα χρόνιας συναισθηματικής κ ψυχολογικής κακοποίησης, μέσω λεκτικής κ συναισθηματικής βίας, εξαιτίας του συστηματικού διασυρμού της προσωπικότητάς μου. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια επώδυνης θεραπείας, πείσμα κ πίστη για να μπορέσω να χτίσω ψυχική ανθεκτικότητα κ να πιστέψω κ πάλι στον εαυτό μου. Σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όχι απο τα μίντια. Σήμερα η παθογένεια έχει περάσει στα κοινωνικά δίκτυα.

Δέχομαι εδώ κ λίγες μέρες χυδαία, ανεξέλεγκτη κ απροκάλυπτη βία με αφορμή την υποψηφιότητα μου για την ευρωβουλή. Με λένε πόρνη, φασίστρια, δολοφόνο, ακατάλληλη μάνα ,κ δεκάδες άλλους σεξιστικούς κ κακοποιητικούς χαρακτηρισμούς, μου εύχονται καρκίνο, ψόφο κ δεκάδες άλλες ευφάνταστες κατάρες, στο πλαίσιο μιας προπαγάνδας που στόχο έχει μέσα από τη δολοφονία χαρακτήρων να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Αυτό το Τέρας της βίας, του μίσους, της κακοποίησης κ της χυδαίας κοινωνικής αθλιότητας, είναι ένας από τους λόγους που με έσπρωξε χρόνια τώρα να ασχοληθώ με τα κοινωνικά ζητήματα, εκφράζοντας τους προβληματισμούς μου μέσα από εκπομπές που σήμερα εργαλειοποιούνται ενώ κάποτε εκθειάζονταν, μέσα από βιβλία που έγιναν best seller, μέσα από τη συμμετοχή μου σε οργανωμένες δράσεις χωρίς κανέναν προσωπικό όφελος, κ τώρα διεκδικώντας να το κάνω κ μέσα από πιο επισήμους φορείς όπως η ευρωβουλή.

Ως θύμα κακοποίησης, κ μάλιστα σε κοινή θέα, με κακοποιητές τόσο αυτούς που επιτίθενται όσο κ εκείνους που το διασκεδάζουν, αλλά κυρίως ως γυναίκα που κατάφερε να βγει από αυτό αλώβητη κ πιο δυνατή, δυναμική, ανθεκτική, αποφασιστική κ ακέραιη, δεν φοβάμαι τίποτα κ κανέναν. Είμαι εδώ, όρθια, υγιής, με εκείνους που με ξέρουν, να με στηρίζουν κ να μου δίνουν δύναμη, να προχωρήσω παρακάτω βλέποντας μόνο το στόχο.

Το τέρας αυτό, ένα ερμαφρόδιτο αρρωστημένης πατριαρχείας αλλά κ εσωτερικευμένου μισογυνισμού ( δυστυχώς κακοποιητές στη προκειμένη είναι κ αντρες κ γυναίκες) εγώ το κοιτάω στα Μάτια, κΕίναι το ίδιο που δεν θα σταματήσω ποτέ , με κάθε ευκαιρία να πολεμάω, από οποίο ποσοστό κ με οποίο μέσο. Καλή Κυριακή!!! Σε ολους».

Πηγή: skai.gr

