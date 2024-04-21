Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες είναι οι τραγικές εξελίξεις στην υπόθεση του μωρού – κοριτσάκι μόλις ενός έτους στην Κω, που μεταφέρθηκε χθες αναίσθητο και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο του νησιού.

Για τον θάνατο του μωρού έχουν συλληφθεί οι γονείς του, Ρομά σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς – εκτός από μώλωπες και εκδορές – η σορός φέρει ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι πρώτες ενδείξεις για τον θάνατο του βρέφους δεν είναι φυσιολογικές

Συγκεκριμένα οι ιατροί παρατήρησαν ότι το βρέφος έφερε εκδορές και γενικευμένες εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος του ενώ διαπίστωσαν και μη φυσιολογικές καταστάσεις στο κάτω μέρος του σώματός του, που δεν συνάδουν με την ηλικία του.

Επίσης, οι γιατροί διαπίστωσαν την παρουσία άπεπτων τροφών στο αναπνευστικό του σύστημα, με αποτέλεσμα τη μη ροή οξυγόνου.

Η αστυνομία έχει πάρει καταθέσεις από τους γιατρούς του νοσοκομείου που εξέτασαν το μωρό αλλά και γείτονες της οικογένειας.

Επίσης, θα γίνει αυτοψία στο σπίτι που ξεψύχησε το παιδάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις πορνογραφίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.