Eπεισόδιο μεταξύ 5 νεαρών στο Ρέθυμνο-Ένας τράβηξε όπλο και πυροβόλησε

Συμπλοκή μεταξύ πέντε νεαρών συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ρέθυμνο με έναν εκ των νεαρών να τραβάει όπλο και να πυροβολεί στον αέρα.

Το παραλίγο τραγικό συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Δαμβέργη και Αρκαδίου στην Παλιά Πόλη του Ενετικού Λιμανιού όταν οι πέντε νεαροί ηλικία από 20 έως 24 ετών από άγνωστη αφορμή σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ ήρθαν σε φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Δεδομένης της έντασης, ένας εκ των εμπλεκομένων χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον 20 χρονο με αποτέλεσμα το επεισόδιο να ενταθεί. Κάποια στιγμή ένας εκ των νεαρών, τράβηξε όπλο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και πυροβόλησε στον αέρα.

Από την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ υπήρξε προσαγωγή και των πέντε νεαρών.

Ερευνήθηκε ο χώρος της συμπλοκής όπου βρέθηκε ένας κάλυκας ενώ ο 20χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για τις εκδορές που είχε από τη γροθιά.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει σύλληψη για κανέναν από τους πέντε οι οποίοι διαμένουν σε δύο διαφορετικά χωριά, ένα στα Χανιά και ένα στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, αν δεν υποβληθεί μήνυση για σωματική βλάβη ή αν δεν υποδειχθεί το άτομο που πυροβόλησε από τους άλλους εμπλεκόμενους στη φασαρία, οι νεαροί θα αφεθούν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

