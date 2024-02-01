Δεν ξέρει ακριβώς πότε γεννήθηκε. Ξέρει μόνο ότι δεν αντέχει άλλο τη ζωή που της επιβάλλει να ζει ο ίδιος ο πατέρας της. Μια ζωή μέσα στη φτώχεια, στην κακοποίηση και στην επαιτεία.

Το 13χρονο κορίτσι είναι ένα από τα έξι παιδιά οικογένειας μεταναστών από τη Βουλγαρία που διαμένει στο Ηράκλειο. Έχει μικρότερα αδέρφια, έχει και μεγαλύτερα. Ήταν ωστόσο το παιδί που πήρε τη μεγάλη απόφαση να υψώσει ανάστημα, να ζητήσει βοήθεια και να διεκδικήσει μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Χρειάζονται «κότσια» για να κάνει κάποιος αυτό που έκανε το κοριτσάκι μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία του. Προτίμησε να περιφέρεται μόνο και απροστάτευτο στους δρόμους, νηστικό, μέσα στο δριμύ ψύχος, παρά να γυρίσει στο σπίτι του, κοντά στον βίαιο, όπως τον περιγράφει, πατέρα του.

Είναι συγκλονιστικό, σύμφωνα με πηγές του Cretalive, ότι το κορίτσι για δύο μερόνυχτα βρήκε «καταφύγιο» σε ένα παλιό σπασμένο αυτοκίνητο. Πόσο όμως να αντέξει τόση κακουχία; Πεινασμένο, εκτεθειμένο στο κρύο και στους κινδύνους.

Έτσι, η 13χρονη πήρε μία ακόμα σπουδαία απόφαση: να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος πραγματικά εξεπλάγησαν από την περίπτωση της ανήλικης όταν εμφανίστηκε μπροστά τους και τους είπε την ιστορία της και ότι δεν θέλει να επιστρέψει στο σπίτι της όσο παραμένει εκεί ο βίαιος πατέρας της. Η ανήλικη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο 42χρονος έχει τακτικά βίαια ξεσπάσματα κατά της μητέρας της.

Αν και το παιδί απουσίαζε από το σπίτι από το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου, δεν είχε υπάρξει από μέρους της οικογένειας του κάποια δήλωση εξαφάνισης. Τόσο ο πατέρας, ο οποίος συνελήφθη για έκθεση, όσο και η μητέρα ισχυρίζονται ότι έψαχναν από μόνοι τους, χωρίς να απευθυνθούν στην Αστυνομία.

Ο 42χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και παραμένει υπό κράτηση. Ισχυρίζεται ότι ουδέποτε έχει χτυπήσει μέλη της οικογένειας του. Υπέρ του συζύγου της φέρεται να κατέθεσε και η μητέρα της ανήλικης, ισχυριζόμενη ότι δεν είναι βίαιος. Υποστήριξε μόνο ότι κάποιες φορές αναγκάζονται να ζητιανεύουν για μπορέσουν να επιβιώσουν καθώς δεν έχουν κάποια σταθερή εργασία παρά μόνο κάποια μεροκάματα σε αγροτικές δουλειές.

Το κοριτσάκι προς το παρόν φιλοξενείται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.