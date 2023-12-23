Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ρέθυμνο όταν ένας άνδρας 35χρονών έχασε τη ζωή του μέσα στο εργοτάξιο ανάπλασης στην περιοχή Ατσιπόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ατσιπόπουλου, όταν άγνωστο πως, ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από σκαφτικό μηχάνημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 35χρονος άνδρας ήταν από την Αθήνα και ήταν συγγενής της οικογένειας του αναδόχου.

Ο χειριστής του μηχανήματος, κατά πληροφορίες που αναφέρει στο neakriti.gr ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου Κώστας Νικολιδάκη, από λάθος χειρισμό γύρισε το μηχάνημα απότομα εκεί που στεκόταν ο 35χρονος με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Ο χειριστής του μοιραίου μηχανήματος φέρεται να είναι επίσης συγγενής του αναδόχου αλλά και του νεκρού. Ο χειριστής και ο νεκρός φέρονται κατά τις πληροφορίες να έχουν συγγενική σχέση που ανάγεται στα ξαδέρφια.

Όπως σημειώνει ο κ. Νικολιδάκης δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν πρόκειται για εργατικό δυστύχημα καθώς δεν έχει γίνει γνωστό αν ο νεκρός εργαζόταν στο εργοτάξιο ή βρισκόταν στην Κρήτη για να δει τους συγγενείς που βρίσκονταν στο εργοτάξιο και απλώς είχε περάσει από εκεί.

Η υπόθεση και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να καταχωρηθεί ή όχι ως εργατικό δυστύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ο χειριστής συνελήφθη και καταθέτει για όσα συνέβησαν. Οι πληροφορίες ακόμη λένε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός στο εργοτάξιο μετά το χτύπημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας ήταν αρραβωνιασμένος.



