Μέρα- μεσημέρι άγνωστοι έκλεψαν το αναπηρικό αμαξίδιο από την πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Τζαμπάζη, η οποία ενημέρωσε για το περιστατικό με ανάρτησή της.

Η Τζαμπάζη στην ανακοίνωσή της, απευθύνει δημόσια έκκληση να βρεθούν οι δράστες ενώ όπως αναφέρει η κλοπή έγινε κάτω από το σπίτι της σήμερα στις 3:00 το μεσημέρι, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την κ. Τζαμπάζη, το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει 6.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

