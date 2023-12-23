Για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ένας 38χρονος στην κατοχή του οποίου και ακολούθως σε έρευνα στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα δέμα και μικρόδεμα κοκαΐνης συνολικού βάρους 138,1 γραμμαρίων, ένα δέμα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 41,3 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 3.950 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ, για παραβάσεις του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

