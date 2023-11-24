Τη ζωή του έχασε σήμερα ένας 50χρονος εργάτης στο Άνω Σλαμενίκο Αιγιάλειας, όταν καταπλακώθηκε από χώματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες ύδρευσης για λογαριασμό εργολάβου, όταν λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου καταπλακώθηκε από μεγάλη ποσότητα χώματος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Ο 50χρονος αλλοδαπός άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς της αισθήσεις του.

Σημειώνεται πως ήδη η Αστυνομία κινείται για την σύλληψη του εργολάβου, ενώ διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

