Ένας 57χρονος που εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος εντοπίστηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του σε πλωτή δεξαμενή.
Η Λιμενική Αρχή Περάματος ενημερώθηκε για το συμβάν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση διενεργείται από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
