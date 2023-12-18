Ένας 57χρονος που εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος εντοπίστηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του σε πλωτή δεξαμενή.

Η Λιμενική Αρχή Περάματος ενημερώθηκε για το συμβάν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

