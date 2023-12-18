Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος - Νεκρός 57χρονος σε πλωτή δεξαμενή

Προανάκριση διενεργείται από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

εργατικό δυστύχημα στο Πέραμα

Ένας 57χρονος που εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος εντοπίστηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του σε πλωτή δεξαμενή.

Η Λιμενική Αρχή Περάματος ενημερώθηκε για το συμβάν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εργατικό δυστύχημα Πέραμα ναυπηγεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark