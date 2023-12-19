Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ραλίστας την είδε 75χρονος στην Αθήνα ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα προβαίνοντας σε πολλαπλές παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αγνόησε και σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ηλικιωμένος ο οποίος τελικά συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και απείθεια, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω κατόπιν καταδίωξης από περιπολικό όχημα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, με τη συνδρομή περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης.

Ο εν λόγω οδηγός οδηγούσε αντίθετα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ακαδημίας και όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και άρχισε να παραβιάζει διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, κινούμενος αντίθετα σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, σε γραμμές του τραμ και επί του πεζοδρομίου, προβαίνοντας σε πολλαπλές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κίνησης του, επιτηρούνταν από τα υπηρεσιακά οχήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με έτερο όχημα η πεζό, ενώ παράλληλα καλούνταν διαρκώς να ακινητοποιήσει το όχημα.

Ο οδηγός αφού διήλθε από το Κολωνάκι και τους Αμπελόκηπους, κατευθύνθηκε στη Λεωφόρο Μεσογείων, εισήλθε στην Αττική Οδό όπου και κατέληξε στην περιοχή της Παλλήνης, όπου και ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια.

Στο πλαίσιο του τροχονομικού ελέγχου, του βεβαιώθηκαν οι τροχονομικές παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίαση διπλής διαχωριστικής λωρίδας κ.α. και του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 12.560 ευρώ.

Επιπλέον, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησής του για 1.160 ημέρες, του επιβλήθηκαν 175 πόντοι στο ΣΕΣΟ, αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για 400 ημέρες και κατασχέθηκε το όχημα.

Ακόμη, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του δια βίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.