Πέθανε ο Νίκος Φλωρινιώτης, έδινε μάχη με τον καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο Νίκος Φλωρινιώτης, γιος του αείμνηστου Γιάννη Φλωρινιώτη, ο οποίος εδώ και πολλούς μήνες έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Ο Νίκος Φλωρινιώτης είχε αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, είχε κάνει γνωστό πως είχε μπει στο νοσοκομείο για μια νέα θεραπεία.
Σημειώνεται πως η απώλεια του Νίκου Φλωρινιώτη είναι η δεύτερη στην οικογένεια εντός έξι μηνών από τον θάνατο του πατέρα του Γιάννη Φλωρινιώτη.
