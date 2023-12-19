Λογαριασμός
Πέθανε ο Νίκος Φλωρινιώτης, έδινε μάχη με τον καρκίνο

Η απώλεια του Νίκου Φλωρινιώτη είναι η δεύτερη στην οικογένεια εντός έξι μηνών από τον θάνατο του πατέρα του, Γιάννη Φλωρινιώτη

ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΗΣ

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο Νίκος Φλωρινιώτης, γιος του αείμνηστου Γιάννη Φλωρινιώτη, ο οποίος εδώ και πολλούς μήνες έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Νίκος Φλωρινιώτης είχε αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, είχε κάνει γνωστό πως είχε μπει στο νοσοκομείο για μια νέα θεραπεία.

Σημειώνεται πως η απώλεια του Νίκου Φλωρινιώτη είναι η δεύτερη στην οικογένεια εντός έξι μηνών από τον θάνατο του πατέρα του Γιάννη Φλωρινιώτη.

