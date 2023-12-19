Να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στη νομοθέτηση του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών ζητά με ανακοίνωσή της η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Η Ιερά Κοινότητα τονίζει στην ανακοίνωσή της πως κάτι τέτοιο τους βρίσκει απολύτως αντίθετους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος πήρε για πρώτη φορά θέση αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος τηρείται στάση αναμονής για τις κινήσεις της κυβέρνησης, εάν και όποτε αποφασίσει να προχωρήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πάντως, ο κ. Ιερώνυμος, που παρέπεμψε και αυτός, όπως και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, σε απόφαση της Ολομέλειας της Ιεραρχίας όταν η κυβέρνηση αποφασίσει για το θέμα, φρόντισε να διαμηνύσει ότι η Εκκλησία δεν θα μείνει αδρανής.

Ειδικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε στην πρόσφατη συνέντευξή του ότι «την ελευθερία του ανθρώπου τη δέχομαι. Το να μου αλλάξει τον τρόπο ζωής δεν το επιτρέπω. Η τεκνοθεσία με ενοχλεί, όχι η συμβίωση».

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους επισημαίνει ότι η νομοθέτηση του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και ανησυχία όλων των Αγιορειτών Πατέρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων δηλώσεων περὶ τῆς προθέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν νομοθέτησιν τοῦ γάμου τῶν «ὁμοφύλων ζευγῶν», ὡς ἐπίσης καὶ τῆς υἱοθεσίας τέκνων ὑπ’ αὐτῶν, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Κοινότης ἐκφράζει τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ ἀνησυχίαν πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως εὔχεται ταπεινῶς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ.

Παρὰ ταῦτα ἐκφράζομεν τὸν προβληματισμὸν καὶ τὴν βαθεῖαν λύπην μας γιὰ τὰ σχεδιαζόμενα νομοθετήματα. Ὀφείλομεν, διὰ τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως, νὰ δηλώσωμεν σαφῶς ὅτι κάθε μορφὴ γάμου ἢ τεκνοθεσίας, ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τὴν εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μακραίωνην παράδοσιν τοῦ εὐσεβοῦς ἔθνους καὶ γένους ἡμῶν, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν ἱερὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, εὑρίσκει ἡμᾶς ἀπολύτως ἀντιθέτους.

Ἀπευθύνομεν θερμὴν ἔκκλησιν ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις μὴ προχωρήση εἰς τὴν ἀναγγελθεῖσαν ἀντιευαγγελικὴν νομοθεσίαν, εὐχόμενοι ἡ Προστάτις τῆς πατρίδος μας καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μεσιτεύη πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ νὰ ὁδηγήση ὅλους σὲ μετάνοια καὶ ζωὴ συμφώνως πρὸς τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν διδασκαλία Του».

