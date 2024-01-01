Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Ηράκλειο

Στις φλόγες τυλίχθηκε εγκαταλελειμμένη κατοικία στο Ηράκλειο.
Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και άμεσα στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που έσβησαν τις φλόγες πριν αυτές απειλήσουν κάποιο άλλο γειτονικό κτίριο.
Η φωτιά έγινε αντιληπτή στις δυο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς.
