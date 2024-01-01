Πώς θα κινηθούν την Πρωτοχρονιά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Aλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με το ωράριο θα ισχύσουν στα δρομολόγια των Μετρό, τραμ, λεωφορείων και τρόλεϊ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, αλλά και ολόκληρη την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους.

Ειδικότερα τα δρομολόγια του Μετρό θα σταματούν νωρίτερα, ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ ανήμερα την Πρωτοχρονιά αναμένεται να κινηθούν με δρομολόγια αργιών.

Αναλυτικά πώς θα κινηθούν την Πρωτοχρονιά τα ΜΜΜ

Γραμμή 1 Μετρό

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10′

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10′

Γραμμή 3 Μετρό

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 9'

Τραμ

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη 2 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μεταξύ 22:00-23:00

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15′

Πηγή: skai.gr

