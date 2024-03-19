Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά σε αυλή κτηρίου στον Πειραιά

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αυλή κτηρίου, επί της οδού Κιμώλου στον Πειραιά.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark