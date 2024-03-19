Πυρκαγιά σε αυλή κτηρίου στον Πειραιά

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αυλή κτηρίου, επί της οδού Κιμώλου στον Πειραιά.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πυρκαγιά σε αύλειο χώρο κτηρίου επί της οδού Κιμώλου στον Πειραιά. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 19, 2024

Πηγή: skai.gr

