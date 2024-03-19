Συνολικά 13 μετανάστες επιχείρησαν να μεταφέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας - σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις - τρεις διακινητές, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών κατά τη διάρκεια του Διαβατηριακού Ελέγχου και με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι οδηγοί δύο Δ.Χ.Φ. οχημάτων (ρυμουλκά μετά των ρυμουλκούμενων) είχαν αποκρύψει

- οκτώ μετανάστες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων στο ένα ρυμουλκούμενο και

- πέντε μετανάστες στο δεύτερο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης ενώ κατασχέθηκαν τα εν λόγω οχήματα και κινητά τηλέφωνα



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

