Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα μαστροπείας που εξωθούσε ανήλικα κορίτσια στην πορνεία το οποίο εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ως «εγκέφαλος» φέρεται μια 25χρονη γυναίκα. Συνεργοί της φέρονται ο συνομήλικος φίλος της, ένας 54χρονος οδηγός ταξί όπως επίσης και μία 21χρονη.

Η 25χρονη και οι πληρωμές

Η 25χρονη σύμφωνα με αστυνομικές πηγές από το καλοκαίρι του 2023 γνώριζε ανήλικα κορίτσια σε τουλάχιστον 2 μπαρ της Αττικής και έχοντας αναπτύξει φιλική σχέση με τουλάχιστον επτά ανήλικες διευκόλυνε την πραγματοποίηση συναντήσεων με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση τους σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η 25χρονη «εγκέφαλος» αποκόμιζε από κάθε ανήλικη, συνήθως 50 - 100 ευρώ, ανάλογα με τα χρήματα που εισέπρατταν οι ανήλικες, τα οποία κυμαίνονταν από 200 έως 500 ευρώ. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις οι πληρωμές αντί χρημάτων γίνονταν με ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα κοκαΐνη καθώς και με πραγματοποίηση τατουάζ στα ανήλικα κορίτσια

Η 25χρονη, η οποία κατηγορείται και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών βάσει του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της, ο φίλος της και ο οδηγός ταξί πήγαιναν οι ίδιοι τις ανήλικες στα ερωτικά ραντεβού.

Η 21χρονη προήγαγε στη γενετήσια εκμετάλλευση μία εκ των ανήλικων κοριτσιών, έχοντας λάβει μέρος των χρημάτων.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε στις 31 Οκτωβρίου του 2023 από μία 22χρονη αδερφή 16χρονης που εξωθούταν στην πορνεία. Είχε διαπιστώσει ότι η αδερφή της έλειπε συχνά τις νύχτες και από το κινητό τηλέφωνο που της πήρε διαπίστωσε ότι έκλεινε ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχείο του Κεραμεικού.

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Βύρωνα, Αιγάλεω και πλατείες Αττικής και Ομονοίας

Οι τέσσερις συλληφθέντες που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων τέσσερις ημεδαποί (25χρονη, 25χρονος, 54χρονος και 21χρονη) κατηγορούνται για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση ενώ αναζήτουνται και άλλοι δράστες.

Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή τους σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατά το διήμερο 17 έως 18 Μαρτίου 2024 σε Βύρωνα, Αιγάλεω και πλατείες Αττικής και Ομονοίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και μικοποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική και μετέπειτα στην ανακριτική αρχή.

Πηγή: skai.gr

