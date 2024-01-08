Πύργος: Ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και γεωργικές εκτάσεις προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας

Ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και γεωργικές εκτάσεις προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου την ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου, βάσει των στοιχείων που διαθέτει η Πολιτική Προστασία μετά την καταγραφή των ζημιών, ο ανεμοστρόβιλος κτύπησε κυρίως στις περιοχές Μούτελη, Αγγινάρα, Λεβεντοχώρι, Χανάκια, καθώς και την ευρύτερη περιοχή των οδών Αλφειού, Ποσειδώνος και Καταρραχίου, της ηλειακής πρωτεύουσας.

Πιο αναλυτικά, σε 28 αυτοψίες που διενεργήθηκαν σε σπίτια, διαπιστώθηκαν ζημιές σε σκεπές, ηλιακούς θερμοσίφωνες, καμινάδες και τέντες.

Επίσης, σε επτά επιχειρήσεις που αφορούσαν κτηνοτροφικές μονάδες, θερμοκήπια, την επεξεργασία μαρμάρων, δερματεμπορίας κ.α., διαπιστώθηκαν μεγάλες ζημιές στις κτιριακές τους υποδομές, καθώς και σε έξι αποθήκες όπου χρησιμοποιούνται για την φύλαξη διάφορων ειδών.

Ακόμη, εκτεταμένες καταστροφές διαπιστώθηκαν σε πέντε γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και πορτοκαλιές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου, αναμένονται οι ιδιοκτήτες άλλων 19 κατοικιών στην παραθαλάσσια περιοχή της Μούτελης να προσέλθουν στην Πολιτική Προστασία προκειμένου να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους δημότες που έχουν πληγεί από το κύμα κακοκαιρίας να υποβάλλουν δηλώσεις, έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, στα γραφεία του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

