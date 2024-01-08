Μείωση 20% της τιμής του βρεφικού γάλακτος θα ανακοινώσει η κυβέρνηση - Παρεμβάσεις και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων

Μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μείωση της τιμής του βρεφικού γάλακτος, η οποία θα φτάνει ακόμα και 20%, ετοιμάζεται να ανακοινώσει άμεσα η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, επιδιώκεται σε συμφωνία με τις εταιρείες, μείωση τιμών της τάξεως του 20% ενώ όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές δεν προκρίνεται η λύση του πλαφόν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Μελετούμε μέτρα για να σταθεροποιηθούν ή και να μειωθούν οι τιμές" δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, οποίος εκτός από την παρέμβαση στο βρεφικό γάλα εξετάζει παρεμβάσεις και στις τιμές σε απορρυπαντικά, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες και βρεφικές πάνες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.