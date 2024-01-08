Μείωση 20% της τιμής του βρεφικού γάλακτος θα ανακοινώσει η κυβέρνηση - Παρεμβάσεις και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων

Μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μείωση της τιμής του βρεφικού γάλακτος, η οποία θα φτάνει ακόμα και 20%, ετοιμάζεται να ανακοινώσει άμεσα η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, επιδιώκεται σε συμφωνία με τις εταιρείες, μείωση τιμών της τάξεως του 20% ενώ όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές δεν προκρίνεται η λύση του πλαφόν.
«Μελετούμε μέτρα για να σταθεροποιηθούν ή και να μειωθούν οι τιμές" δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, οποίος εκτός από την παρέμβαση στο βρεφικό γάλα εξετάζει παρεμβάσεις και στις τιμές σε απορρυπαντικά, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες και βρεφικές πάνες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.