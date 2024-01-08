Έληξε η αποχή των συμβολαιογράφων και από σήμερα 8 Ιανουαρίου, έπειτα από απόφαση που έλαβαν στην έκτακτη γενική συνέλευση, δίνεται το «πράσινο φως» για χρήση του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία από την 1 Ιανουαρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι όσοι πολίτες και συμβολαιογράφοι χρησιμοποιούν το Φάκελο Μεταβίβασης μέσω του https://akinita.gov.gr θα λαμβάνουν μεταγραφή (ή δικαιολογημένη απόρριψη) εντός μίας εργάσιμης ημέρας αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων.

Οι προϋποθέσεις για τη «μεταγραφή σε μια ημέρα» είναι, πρώτον, να μην εκκρεμεί προηγούμενη πράξη στο ίδιο ακίνητο και δεύτερον, τα τέλη να πληρώνονται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Τα γραφειοκρατικά βήματα μειώνονται αισθητά με τη χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης αφού καταργούνται 4 δικαιολογητικά:

1. Το πιστοποιητικό περί μη οφειλής ΤΑΠ

2. Η έκδοση ΑΚΔ (Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος)

3. Η αίτηση προς καταχώριση

4. Η περίληψη συμβολαίου

Καταργείται επίσης και η φυσική παρουσία σε Κτηματολογικά Γραφεία για όσους κάνουν χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης.

Τονίζεται τέλος, ότι ο Κωδικός Αριθμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) «κλειδώνει» για όσο διαρκεί η συναλλαγή ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στις συναλλαγές.



Συνοπτικά, τα βήματα χρήσης της πλατφόρμας για τους συμβολαιογράφους:

* Σύνδεση ως συμβολαιογράφος και πρόσκληση συμβαλλομένων

* Διαλειτουργική άντληση δικαιολογητικών

* Ψηφιακό αντίγραφο συμβολαίου χωρίς χειρόγραφες παραπομπές

* Υπολογισμός τελών για τον αγοραστή

* Καταχώριση πράξης στο Κτηματολόγιο

* Παρακολούθηση πορείας της αίτησης σε πραγματικό χρόνο



Συνοπτικά, τα βήματα χρήσης της πλατφόρμας για τους πολίτες:

* Σύνδεση ως πολίτης και αποδοχή της πρόσκλησης από τον συμβολαιογράφο

* Επιλογή του ακινήτου προς πώληση από τον συμβαλλόμενο/πωλητή

* Πληρωμή τελών από τον αγοραστή και καταχώρηση στο Κτηματολόγιο

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σχετικά με την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας δήλωσε ότι «έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα εργαλείο με το οποίο απλουστεύουμε τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο και την ταλαιπωρία όλων των εμπλεκόμενων μερών». Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε ότι «όπως είχαμε δεσμευθεί, από την 1/1/2024, λειτουργεί ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου στο https://akinita.gov.gr».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

