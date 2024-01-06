Ξεκίνησε η κακοκαιρία σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει σημαντικά, τις επόμενες ώρες, με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές καταιγίδες, την Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και την Ηπειρο.

Ηδη στην Πάτρα ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα καθώς στην περιοχή έχει ξεκινήσει δυνατή βροχή και ισχυροί άνεμοι ενώ χωρίς ρεύμα έχει μείνει, μέρος της πόλης.

Διακοπές ρεύματος αναφέρονται σε Σάμη και Ληξούρι στην Κεφαλονιά ενώ πτώσεις δέντρων καταγράφονται στην Ηλεία.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, σημειώνονται και στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο, Πατρών - Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα της Αιγιάλειας, λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», η κίνηση των οχημάτων προς Αθήνα διεξάγεται, για προληπτικούς λόγους, μέσω αμφιδρόμησης του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα από ενδεχόμενη κατολίσθηση χωμάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία απηύθυνε εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες με αφορμή την πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. .

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Σάββατο (06-01-2024) έως το βράδυ της Κυριακής (07-01-2024) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Μηνύματα 112

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από απόψε το βράδυ, εστάλη νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στην Δυτικής Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία, την Αχαΐα και την Ήπειρο.

Όπως αναφέρει η επείγουσα ειδοποίηση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής και για αυτό τον λόγο οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

