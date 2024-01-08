Λογαριασμός
Φωτιά σε κελί της μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6 το απόγευμα σε κελί μοναχών στην περιοχή «Αρχάγγελοι» κοντά στην μονή Σταυρονικήτα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε με 2 οχήματα και 6 άνδρες για την κατάσβεσή της.

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πυρκαγιά Άγιο Όρος
