Φωτιά σε κελί της μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6 το απόγευμα σε κελί μοναχών στην περιοχή «Αρχάγγελοι» κοντά στην μονή Σταυρονικήτα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε με 2 οχήματα και 6 άνδρες για την κατάσβεσή της.
Από την πυρκαγιά δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
