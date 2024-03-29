Λογαριασμός
Άγριο ξύλο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στον Πύργο - Οι αυτόπτες τραβούσαν βίντεο

Οι μαθητές που ήταν μπροστά στο περιστατικό αντί να χωρίσουν τις μαθήτριες τραβούσαν με τα κινητά βίντεο

Ξύλο

Κάθε όριο έχει ξεπεράσει η βία στους κόλπους της σχολικής κοινότητας και στον Πύργο. 

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το ilialive.gr φαίνονται δύο μαθήτριες από το 1ο Γυμνάσιο να μαλλιοτραβιούνται και να ανταλλάσσουν χτυπήματα με μια εξ αυτών να προσπαθεί να χτυπήσει την άλλη με εναέρια κλωτσιά.
 

Όλα αυτά καταγράφονται από τα κινητά των υπόλοιπων μαθητών και μαθητριών που παρακολουθούν είτε αμέτοχοι είτε με επευφημίες και επιφωνήματα . Μόνο μια - δύο άλλες μαθήτριες επιχειρούν να μπουν ανάμεσα στις συμμαθήτριες τους για να σταματήσουν τη μεταξύ τους “μονομαχία”.

Το περιστατικό συνέβη στο δρόμο και όχι στο χώρο του σχολείου, ώστε να είναι αρμόδιοι οι καθηγητές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πύργος Ξυλοδαρμός μαθήτριες
