Ψάρεψαν τόνο 485 κιλών στον Αστακό: Χρειάστηκε γερανός για να τον βγάλουν στη στεριά - Βίντεο

Την καλύτερη ψαριά της ζωής του έκανε ένας ψαράς στον Αστακό, καθώς είδε στα δίχτυα του να πιάνεται ένας τόνος 485 κιλών.

Όπως δημοσιεύει η iaitolokarnania.gr μια από τις μεγαλύτερες ψαριές των τελευταίων ετών σημειώθηκε στον Αστακό, με τους ψαράδες και τους κατοίκους της περιοχής να μη πιστεύουν στα μάτια τους με τον τεράστιο τόνο βάρους 485 κιλών που «έβγαλε» το Ιόνιο Πέλαγος.

Σημειώνεται πως το φιλέτο κιτρινόπτερου τόνου πωλείται προς περίπου 25 ευρώ το κιλό στην αγορά, με τη ζήτηση του συγκεκριμένου ψαριού να είναι μεγάλη.

Πηγή: skai.gr

