Εξιτήριο πήρε ο 17χρονος μαθητής ο οποίος δέχθηκε επίθεση με σφυρί μέσα στο σχολείο του στα Πατήσια από αδελφό συμμαθητή του ο οποίος ταυτόχρονα τραυμάτισε και τον διευθυντή του Λυκείου όταν προσπάθησε να τους χωρίσει.

Περιγράφοντας, τις τρομακτικές στιγμές που έζησε, στη ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, ο μαθητής ανέφερε ότι δέχθηκε την επίθεση κατά την πρώτη ώρα του μαθήματος. «Άρχισα να τρέχω στις σκάλες προς το γραφείο του διευθυντή και με ακολουθούσε κρατώντας το σφυρί. Δεν ξέρω πόσες φορές με χτύπησε».

Επίσης, ο μαθητής είπε ότι δε γνώριζε τον θύτη αλλά μόνο τον αδελφό του με τον οποίο είναι συμμαθητές.

