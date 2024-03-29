Την απάντηση του για το αν η Ρούλα Πισπιρίγκου ευθύνεται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη θα ανακοινώσει σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Μετά από διαδικασία 14 μηνών, περίπου 100 συνεδριάσεις, την εξέταση περίπου 60 μαρτύρων, την αξιολόγηση των θέσεων της κατηγορουμένης και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το δικαστήριο σήμερα θα δώσει την ετυμηγορία του για όσα καταλογίζονται στην 35χρονη κατηγορουμένη.

Τη μητέρα που κάθεται στο εδώλιο με βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο θεωρεί ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει το παιδί της τον Απρίλιο του 2021, με την χορήγηση κεταμίνης μέσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας και ότι λίγους μήνες αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου 2022 πέτυχε το σχέδιο της κατά της ζωής της 9χρονης, χρησιμοποιώντας την ίδια ουσία, ενόσω το κοριτσάκι νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού.

Οι δικαστές καλούνται να σταθμίσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν κυρίως επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την ουσία κεταμίνη αλλά και τη θέση της κατηγορουμένης ότι η υπόθεση που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον σε μεγάλη μερίδα πολιτών, είναι «μία τεράστια πλάνη της Δικαιοσύνης» όπως διατείνεται ο συνήγορος της 35χρονης.

Κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, με πολλές από τις συνεδριάσεις να διεξάγονται σε υψηλούς τόνους, οι θέσεις της κατηγορουμένης έναντι των στοιχείων της δικογραφίας, είναι ότι η Τζωρτζίνα χάθηκε για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, αλλά σχετίζονται είτε με κακή αξιολόγηση και διαχείριση της κατάστασης του παιδιού από τους γιατρούς, είτε λόγω εγγενούς γονιδιακής πάθησης, που δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως.

Σύμφωνα με την κατηγορία, το κίνητρο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της κόρης της για την Πισπιρίγκου ήταν συγκεκριμένα «παθογενή» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της, όπως τονίζεται στο βούλευμα παραπομπής της.

Το βούλευμα αναφέρεται σε «ιδέες μεγαλείου συνδεόμενες με τη δημοσιότητα/διασημότητα, αλλά μη έχουσες έρεισμα στην πραγματικότητα» στην αντίληψη πως κάποιος μπορεί να κερδίσει δημοσιότητα μέσα από παραβατικές πράξεις, σε «διαρκή διαπραγμάτευση μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πραγματικού και μη πραγματικού, σε αποστέρηση κάθε γνησίου συναισθήματος, σε επικέντρωση (κατά προεξάρχοντα ρόλο) σκέψεων και επενδύσεων γύρω από τον ήδη εν διαστάσει σύζυγό της και υποστηρίζοντα την κατηγορία, με ενδιάθετη έκφραση κτητικότητας επ' αυτού» στον φόβο εγκατάλειψης που την διακατείχε αλλά και στην «αντίληψη των παιδιών της ως μία ναρκισσιστική προέκταση του εαυτού της».

Η ίδια η κατηγορουμένη στην απολογία της τόνισε πως «δεν έχω καμία σχέση με κεταμίνες» και πως «είναι άρρωστος» όποιος σκέφτηκε να βάλει ως κίνητρο την εμμονή της με τον πατέρα των παιδιών Μάνο Δασκαλάκη. Η πολύωρη απολογία της κατηγορουμένης είχε έντονα ξεσπάσματα και πολλές αναφορές σε όσα πέρασε η ίδια αφού χάθηκε η Τζωρτζίνα, καθώς βρέθηκε ενώπιον των Αρχών αλλά και εξοργισμένων πολιτών, ενώ πριν «όλη η Ελλάδα» στεκόταν στο δράμα της οικογένειας από την Πάτρα που έχασε τρία παιδιά.

Το δικαστήριο θα σταθμίσει τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης και θα αξιολογήσει και την εισαγγελική πρόταση που εισηγήθηκε την ενοχή της Πισπιρίγκου. Η αγόρευση της Εισαγγελέα της Έδρας, που διήρκεσε πάνω από 11 ώρες, ήταν τόσο σκληρή που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Πισπιρίγκου που είχε ζητήσει να αποχωρήσει από την αίθουσα ψιθυρίζοντας μία βρισιά όταν η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε πως η ατυχία της Τζωρζίνας ήταν που «είχε μητέρα την κατηγορουμένη».

Η απόφαση του δικαστηρίου, που αναμένεται μετά τις 11 το πρωί, εκτιμάται πως θα έχει αντίκτυπο και στην υπόθεση των θανάτων των άλλων δύο παιδιών της Πισπιρίγκου, της Μαλένας και της Ίριδας, για την οποία ήδη έχει ξεκινήσει η δίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

