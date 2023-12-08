Σε ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου το «Καλάθι των Χριστουγέννων»: Τα προϊόντα που περιλαμβάνει

Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι του Χριστουγέννων», όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.
Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται 6 νέες κατηγορίες τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι:
Στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:
• Γαλοπούλα
• Σοκολάτα
• Τσουρέκι
• Βασιλόπιτα (τσουρέκι)
• Αρνί
• Κατσίκι
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά: «Με το “Καλάθι των Χριστουγέννων” που ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τα απαραίτητα προϊόντα για την εορταστική περίοδο σε προσιτές τιμές. Παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας: όλα τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα με τις καλύτερες δυνατές τιμές για το γιορτινό τραπέζι».
Σημειώνεται ότι η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» παραμένει ως έχει.
|
Α/Α
|
Κατηγορία Προϊόντων
|
1
|
Ρύζι
|
2
|
Ψωμί για τoστ
|
3
|
Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)
|
4
|
Φρυγανιές
|
5
|
Μακαρόνια Νο 6
|
6
|
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
|
7
|
Όσπρια (φακές)
|
8
|
Όσπρια (φασόλια)
|
9
|
Όσπρια (ρεβύθια)
|
10
|
Πάριζα
|
11
|
Γαλοπούλα (αλλαντικά)
|
12
|
Κατεψυγμένα ψάρια
|
13
|
Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)
|
14
|
Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)
|
15
|
Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)
|
16
|
Γάλα φρέσκο πλήρες
|
17
|
Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
|
18
|
Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
|
19
|
Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
|
20
|
Γάλα εβαπορέ
|
21
|
Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
|
22
|
Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
|
23
|
Τυρί φέτα
|
24
|
Λευκό τυρί
|
25
|
Τυρί γκούντα
|
26
|
Τυρί με χαμηλά λιπαρά
|
27
|
Χυμός τομάτας διατηρημένος
|
28
|
Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)
|
29
|
Μαργαρίνες
|
30
|
Ελαιόλαδο
|
31
|
Ηλιέλαιο
|
32
|
Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)
|
33
|
Λευκή ζάχαρη
|
34
|
Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς
|
35
|
Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)
|
36
|
Κρέμα βρεφικής ηλικίας
|
37
|
Γάλα βρεφικής ηλικίας
|
38
|
Ελληνικός καφές
|
39
|
Στιγμιαίος καφές
|
40
|
Γαλλικός καφές
|
41
|
Χυμός πορτοκάλι
|
42
|
Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
|
43
|
Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
|
44
|
Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
|
45
|
Χαρτί κουζίνας
|
46
|
Χαρτί υγείας
|
47
|
Οδοντόκρεμες
|
48
|
Σερβιέτες ή ταμπόν
|
49
|
Σαμπουάν
|
50
|
Σαπούνια σε στερεή κατάσταση
|
51
|
Πάνες ακράτειας
|
52
|
Πάνες για μωρά
|
53
|
Μωρομάντηλα
|
54
|
Σαμπουάν για μωρά
|
55
|
Τροφές για σκύλους
|
56
|
Τροφές για γάτες
