Σε ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου το «Καλάθι των Χριστουγέννων»: Τα προϊόντα που περιλαμβάνει

Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι του Χριστουγέννων», όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται 6 νέες κατηγορίες τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι:

Στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

• Γαλοπούλα

• Σοκολάτα

• Τσουρέκι

• Βασιλόπιτα (τσουρέκι)

• Αρνί

• Κατσίκι

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά: «Με το “Καλάθι των Χριστουγέννων” που ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τα απαραίτητα προϊόντα για την εορταστική περίοδο σε προσιτές τιμές. Παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας: όλα τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα με τις καλύτερες δυνατές τιμές για το γιορτινό τραπέζι».

Σημειώνεται ότι η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» παραμένει ως έχει.

Α/Α Κατηγορία Προϊόντων 1 Ρύζι 2 Ψωμί για τoστ 3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο) 4 Φρυγανιές 5 Μακαρόνια Νο 6 6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 7 Όσπρια (φακές) 8 Όσπρια (φασόλια) 9 Όσπρια (ρεβύθια) 10 Πάριζα 11 Γαλοπούλα (αλλαντικά) 12 Κατεψυγμένα ψάρια 13 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη) 14 Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη) 15 Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη) 16 Γάλα φρέσκο πλήρες 17 Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά 18 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες 19 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά 20 Γάλα εβαπορέ 21 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις 22 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά 23 Τυρί φέτα 24 Λευκό τυρί 25 Τυρί γκούντα 26 Τυρί με χαμηλά λιπαρά 27 Χυμός τομάτας διατηρημένος 28 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα) 29 Μαργαρίνες 30 Ελαιόλαδο 31 Ηλιέλαιο 32 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια) 33 Λευκή ζάχαρη 34 Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς 35 Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα) 36 Κρέμα βρεφικής ηλικίας 37 Γάλα βρεφικής ηλικίας 38 Ελληνικός καφές 39 Στιγμιαίος καφές 40 Γαλλικός καφές 41 Χυμός πορτοκάλι 42 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) 43 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες 44 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 45 Χαρτί κουζίνας 46 Χαρτί υγείας 47 Οδοντόκρεμες 48 Σερβιέτες ή ταμπόν 49 Σαμπουάν 50 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση 51 Πάνες ακράτειας 52 Πάνες για μωρά 53 Μωρομάντηλα 54 Σαμπουάν για μωρά 55 Τροφές για σκύλους 56 Τροφές για γάτες

