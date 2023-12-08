Φωτιά σε διαμέρισμα στη Χαλκίδα- Απεγκλώβισαν λιπόθυμη γυναίκα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας και οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας έβγαλαν σε λιπόθυμη κατάσταση μια γυναίκα που κινδύνεψε να χάσει την ζωή της.

Παράλληλα οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας για τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς στο υπόλοιπο κτήριο.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία γύρω στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην αρχή της Οδού Κώτσου κοντά στην παλαιά γέφυρα Χαλκίδας (πάνω από το πρακτορείο Κούκουρα και απέναντι από το λιμεναρχείο Χαλκίδας).

Επικράτησε πανικός.

Η κυκλοφορία σταμάτησε σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης και οι πυροσβέστες έσωσαν τη ζωή της γυναίκας που είχε πέσει λιπόθυμη από τις αναθυμιάσεις.

Η κινητοποίηση ήταν πολύ μεγάλη και άμεση..

Απομακρύνθηκαν οι υπόλοιποι ένοικοι από το κτήριο και έγινε κατάσβεση η οποία συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο από ότι φαίνεται τα χειρότερα αποφεύχθηκαν καθώς η φωτιά αυτή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγάλη τραγωδία εάν δεν υπήρχε τόσο άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση από την πυροσβεστική.

