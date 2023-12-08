Τo θέμα της οπαδικής βίας, με αιχμή τον τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού, απασχόλησε σήμερα την Ολομέλεια της Βουλής, με τους εκπροσώπους των κομμάτων να απευθύνουν ευχές για ανάρρωση, να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και να υπογραμμίζουν την ανάγκη για δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και της ψήφισης του νομοσχεδίου για την κύρωση της συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου, που προβλέπει την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών μεταξύ ανωτάτων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων, στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το χθεσινό περιστατικό και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του αστυνομικού και τόνισε ότι η απάντηση της κυβέρνησης στο ερώτημα αν θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη βία ή με τις αιτίες που την προκαλούν, είναι ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τα δύο.

Ο α' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, απηύθυνε το μήνυμα ότι είναι καιρός να προχωρήσουμε σε πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις για να εκλείψει το πρόβλημα της οπαδικής βίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, εξέφρασε την ελπίδα να συλληφθούν γρήγορα οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, η εισηγήτρια Ράνια Θρασκιά, τόνισε ότι η οπαδική βία έχει πάρει στη χώρα μας ανεξέλεγκτη μορφή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, ζήτησε ενημέρωση της Βουλής για τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Ο Παύλος Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ) εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Αστυνομία και η παρουσία της στα γήπεδα δεν λύνουν το ζήτημα της οπαδικής βίας και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, διαπίστωσε η Μερόπη Τζούφη, από τη Νέα Αριστερά.

Ο υπουργός Παιδείας, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, αναφέρθηκε και στη χθεσινή συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του κι όπως τόνισε «στο πλαίσιο των καλών πρακτικών και της θετικής ατζέντας, ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς θα μπορούσε ο ένας να αναγνωρίζει τα πτυχία επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή των ΙΕΚ,του άλλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

