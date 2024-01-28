Έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων τη Δευτέρα - Στο επίκεντρο οι εξ αποστάσεως εξετάσεις

Έκτακτη σύνοδο πραγματοποιούν αύριο, Δευτέρα, οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων προκειμένου να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εξετάσεων του εξαμήνου και κυρίως τη δυνατότητα να γίνουν εξ αποστάσεως, όπως έχει προτείνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας.

Εξ αποστάσεως θα παρέμβει στη σύνοδο ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί επίσης στη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης και τους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων, καθώς και στη θεσμική τους απελευθέρωση από το κράτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι ο μοναδικός τρόπος για να μην χαθεί η εξεταστική περίοδος, ενώ για να άρει τις οποίες επιφυλάξεις ο υπουργός Παιδείας θα καταθέσει σειρά από προτάσεις τεχνικού τύπου που, όπως επισημαίνεται, θα διασφαλίσουν τη διαδικασία.

Οι προτάσεις αυτές φαίνεται να γίνονται αποδεκτές ήδη από κάποια πανεπιστήμια. «Η εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας για την ψηφιακή διεξαγωγή των εξετάσεων στις σχολές που είναι σε εξέλιξη καταλήψεις μπορεί να βοηθήσει σημαντικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μην χαθεί το εξάμηνο», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Θανάσης Κατσής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, οι ηλεκτρονικές εξετάσεις προβλέπονται ρητά όταν είναι αδύνατη η διά ζώσης διεξαγωγή της αξιολόγησης των φοιτητών ή η χρήση των υποδομών του ΑΕΙ για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Ο νόμος προβλέπει ωστόσο ότι την απόφαση λαμβάνουν οι αρχές των ιδρυμάτων όπως επιβάλλει το αυτοδιοίκητο.

