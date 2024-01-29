Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τις καταλήψεις στο ΑΠΘ

Εισαγγελική έρευνα για τις καταλήψεις που συνεχίζονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη και ερευνώνται μία σειρά από αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Υπό το φως καταγγελιών φοιτητών για ξυλοδαρμούς και εκφοβισμούς, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής, έδωσε εντολή να διεξαχθεί επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, με διπλή στόχευση: αφενός κατά όσων συμμετέχουν στις καταλήψεις και αφετέρου κατά των πρυτανικών αρχών και των αρμόδιων οργάνων όσον αφορά τις ενέργειές τους για την αποτροπή των καταλήψεων στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Τα αδικήματα που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας είναι - κατά περίπτωση - τα εξής: διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας (κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία), παράνομη βία (κατά συρροή και κατά συναυτουργία), επικίνδυνη σωματική βλάβη (κατά συρροή και κατά συναυτουργία) και παράβαση καθήκοντος.

Η έρευνα ανατέθηκε στην Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.